Басист KISS Джин Симмонс был госпитализирован после ДТП в Калифорнии

76-летний участник группы KISS Джин Симмонс был госпитализирован после дорожно-транспортного происшествия в калифорнийском Малибу. Он потерял сознание за рулем и врезался в запаркованный автомобиль.

Инцидент произошел около часа ночи 7 октября. Как сообщают СМИ, внедорожник Симмонса перед столкновением пересек несколько полос. Супруга басиста Шэннон рассказала, что он уже выписан и поправляется дома. Врачи сменили ему таблетки.

Симмонс родился в 1949 году в Израиле под именем Хаим Виц в семье переживших Холокост. Он вырос в Кирьят-Кармеле, однако после развода родителей переехал с матерью в США. В 1973 году стал одним из основателей группы KISS, известной ярким сценическим макияжем.