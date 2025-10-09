x
09 октября 2025
Культура

Басист KISS Джин Симмонс был госпитализирован после ДТП в Калифорнии

время публикации: 09 октября 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 09:06
Басист KISS Джин Симмонс был госпитализирован после ДТП в Калифорнии
Photo by Evan Agostini/Invision/AP

76-летний участник группы KISS Джин Симмонс был госпитализирован после дорожно-транспортного происшествия в калифорнийском Малибу. Он потерял сознание за рулем и врезался в запаркованный автомобиль.

Инцидент произошел около часа ночи 7 октября. Как сообщают СМИ, внедорожник Симмонса перед столкновением пересек несколько полос. Супруга басиста Шэннон рассказала, что он уже выписан и поправляется дома. Врачи сменили ему таблетки.

Симмонс родился в 1949 году в Израиле под именем Хаим Виц в семье переживших Холокост. Он вырос в Кирьят-Кармеле, однако после развода родителей переехал с матерью в США. В 1973 году стал одним из основателей группы KISS, известной ярким сценическим макияжем.

