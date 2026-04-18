Умерла легенда французского кинематографа Натали Бай

В Париже в возрасте 77 лет скончалась легендарная актриса Натали Бай. Семья актрисы сообщила, что она ушла из жизни вечером 17 апреля у себя дома после продолжительной борьбы с деменцией.

Натали Бай, снявшаяся более чем в 80 фильмах, была одной из самых титулованных актрис Франции. Она четырежды становилась лауреатом премии "Сезар", причем три награды получила подряд – с 1981 по 1983 год. Мировому зрителю она известна по ролям в фильмах "Поймай меня, если сможешь" Стивена Спилберга, "Аббатство Даунтон 2" и работам у Ксавье Долана.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким актрисы, отметив ее уникальный голос, улыбку и грацию. Бай работала с величайшими режиссерами – от Франсуа Трюффо до Жан-Люка Годара.

Личная жизнь актрисы также долгие годы была в центре внимания: её многолетний союз с "французским Элвисом" Джонни Холлидеем стал частью национальной истории. Их общая дочь, Лаура Смет, стала известной актрисой.