x
18 апреля 2026
18 апреля 2026
18 апреля 2026
последняя новость: 08:31
18 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Культура

Французская актриса Надя Фарес скончалась в возрасте 57 лет

время публикации: 18 апреля 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 08:27
Французская актриса Надя Фарес скончалась в возрасте 57 лет
Французская актриса Надя Фарес, которую неделю назад нашли без сознания в парижском бассейне, скончалась 17 апреля в возрасте 57 лет.

Фарес умерла в больнице Ла-Питье-Сальпетриер, куда она была доставлена в прошлое воскресенье. Ее обнаружили в бассейне частного клуба на улице Бланш в IX округе Парижа и подняли из воды уже в бессознательном состоянии.

По факту происшествия начато расследование, однако на данном этапе никаких признаков правонарушения не выявлено.

Надя Фарес получила широкую известность после роли в фильме Матье Кассовица "Багровые реки" (2001). Свою карьеру она начинала в сериале "Наварро", а затем снялась у Клода Лелуша в картине "Мужчина и женщина: способ применения".

После десятилетнего перерыва в карьере по личным обстоятельствам, актриса вернулась на экраны в 2016 году, снявшись в сериале "Марсель", а в 2022 году – в фильме Ромуальда Буланже "В эфире" (On the Line), где ее партнером по съемочной площадке стал Мел Гибсон.

