Ветеран израильского радио Моше Тимор скончался в возрасте 89 лет

Один из ведущих деятелей радио и телевидения в Израиле Моше (Мошик) Тимор скончался в ночь на пятницу в возрасте 89 лет. Его похороны состоятся в воскресенье в 17:00 в кибуце Хоршим, сообщает новостная служба "Кан".

Моше Тимор начал работу на радио "Коль Исраэль" еще в пятидесятых годах прошлого века, на протяжении десятилетий он оставался одним из самых узнаваемых голосов общественного радиовещания. За свою долгую карьеру он вел и редактировал целый ряд любимых публикой программ, в том числе "Бахаци а-Йом", "Тельрадио" и "Шиши Иши", которая выходила около 25 лет.

На телевидении он участвовал в программах и викторинах Первого канала, в том числе "Зе а-Сод Шели" и "Теша бе-Ревия", а также был одним из первых дикторов, работавших в рамках самых первых телевизионных экспериментов в Израиле еще в 1959 году.

Наряду с работой на радио и телевидении он снимался и в кино, в частности в комедийных фильмах Йехуды Баркана. В 2022 году ему была вручена премия за жизненные достижения от Союза журналистов.