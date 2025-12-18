Умер актер Коби Эшель, озвучивший десятки персонажей в фильмах и сериалах

Актер дубляжа Коби Эшель, озвучивший десятки персонажей в фильмах и сериалах, скончался в возрасте 73 лет от осложнений гриппа. Актер умер в Италии. Его тело будет возвращено в Израиль, и похороны состоятся в пятницу в 10:30 утра на кладбище Яркон в Петах-Тикве.

Эшель – один из самых известных актеров дубляжа в Израиле. Он озвучил десятки персонажей в любимых детских фильмах и сериалах, среди них, в частности: "Артур", "Супер-робот", "Питер Пэн и морские пираты", "Дориман" и другие.