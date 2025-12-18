Достижение Шмальца. Шутаут Хофера. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Юта" в гостях разгромила "Детройт" 4:1.
Флорида Пантерз - Лос-Анджелес Кингз 3:2
"Флорида" выиграли третий матч подряд и шестой из последних семи.
"Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение подряд.
После первого периода "Лос-Анджелес" вел в счете 1:0.
Две результативные передачи сделал нападающий "Флориды" Бред Маршанд.
Еврейский форвард "Флориды" Люк Кунин отыграл 6 минут 14 секунд.
Сэм Беннетт забил 22-й победный гол.
Картер Верхаге (Флорида) забил седьмой гол в декабре 2025 года.
Детройт Ред Уингз - Юта Маммот 1:4
В третьем периоде гости забросили две щайбы за 31 секунду, сделав счет 1:4.
Ник Шмальц (Юта) сделал 300-ю результативную передачу.
Клейтон Келлер в 14 матчах против "Детройта" набрал 18 (9 + 9) очков.
Нешвилл Прэдейторз - Каролина Харрикейнз 1:4
"Каролина" одержала пятую победу подряд.
3 (2 +1) очка набрал Себастьян Ахо.
Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс 1:0
Победный гол на 33-й минуте забил Джастин Фолк.
Джоэль Хофер отразил 24 броска и совершил третий шутаут в сезоне, пятый - в карьере.
Джонатан Тэйвз (Виннипег) провел 1100-й матч в карьере.
Отто Стенберг (Сент-Луис, 25-й номер драфта 2023 года) провел дебютный матч в НХЛ.
Вегас Голден Найтс - Нью-Джерси Дэвилз 1:2 (буллиты)
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 26 минут. Показатель 0.
Джейк Аллен (Нью-Джерси) отразил 36 бросков и три буллита.