Достижение Шмальца. Шутаут Хофера. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Юта" в гостях разгромила "Детройт" 4:1.

Флорида Пантерз - Лос-Анджелес Кингз 3:2

"Флорида" выиграли третий матч подряд и шестой из последних семи.

"Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение подряд.

После первого периода "Лос-Анджелес" вел в счете 1:0.

Две результативные передачи сделал нападающий "Флориды" Бред Маршанд.

Еврейский форвард "Флориды" Люк Кунин отыграл 6 минут 14 секунд.

Сэм Беннетт забил 22-й победный гол.

Картер Верхаге (Флорида) забил седьмой гол в декабре 2025 года.

Детройт Ред Уингз - Юта Маммот 1:4

В третьем периоде гости забросили две щайбы за 31 секунду, сделав счет 1:4.

Ник Шмальц (Юта) сделал 300-ю результативную передачу.

Клейтон Келлер в 14 матчах против "Детройта" набрал 18 (9 + 9) очков.

Нешвилл Прэдейторз - Каролина Харрикейнз 1:4

"Каролина" одержала пятую победу подряд.

3 (2 +1) очка набрал Себастьян Ахо.

Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс 1:0

Победный гол на 33-й минуте забил Джастин Фолк.

Джоэль Хофер отразил 24 броска и совершил третий шутаут в сезоне, пятый - в карьере.

Джонатан Тэйвз (Виннипег) провел 1100-й матч в карьере.

Отто Стенберг (Сент-Луис, 25-й номер драфта 2023 года) провел дебютный матч в НХЛ.

Вегас Голден Найтс - Нью-Джерси Дэвилз 1:2 (буллиты)

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 26 минут. Показатель 0.

Джейк Аллен (Нью-Джерси) отразил 36 бросков и три буллита.