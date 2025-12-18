Сидни Суини пришла на премьеру фильма в платье израильской модельерши

Голливудская актриса Сидни Суини появилась на красной дорожке премьеры фильма "Горничная" в платье от израильского дома моды Галии Лахав. Белое платье с глубоким вырезом и широкой юбкой произвело фурор на красной дорожке. Такой выбор сегодня также вылядит как вызов Суини голливудскому истеблишменту, часть которого призывает к бойкоту сотрудничества с Израилем.

Галия Лахав в 1985 году открыла небольшую мастерскую, специализировавшуюся на свадебных платьях и кружеве. Со временем бренд расширился, у него появился филиал сначала в Тель-Авиве, а затем и в Европе, и Америке. Сегодня бутики Галии Лахав открыты в Тель-Авиве, Лос-Анджелесе, Гамбурге и других городах. В общей сложности платья израильского модельера продаются в 70 салонах по всему миру. В 2016 году модный дом Галии Лахав стал первым израильским брендом, принятым во Французскую федерацию высокой моды (Haute Couture).

"Горничная" – триллер режиссера Пола Фига по одноименному роману Фриды Макфадден. Главные роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сейфрид и Микеле Морроне. Главная героиня картины устраивается домработницей в дом богатой семейной пары и обнаруживает, что в этом доме все далеко не так благополучно, как кажется на первый взгляд.