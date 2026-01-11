x
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 11 января: небольшое повышение температуры, солнечно

Погода
время публикации: 11 января 2026 г., 05:31 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 05:38
Прогноз погоды в Израиле на 11 января: небольшое повышение температуры, солнечно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 11 января, будет малооблачно, без осадков. Температура повысится и будет немного выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 7-16 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 12-21, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 8-20, на побережье Мертвого моря – 14-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-21, в Ариэле – 9-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-17, на Голанских высотах – 10-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 120-300 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В понедельник-четверг – дожди. В пятницу-субботу – без осадков.

