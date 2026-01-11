x
Израиль

ЦАХАЛ: нет доказательств попытки преднамеренного наезда на военнослужащих в пригороде Хеврона

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 11 января 2026 г., 00:51 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 05:19

Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет, что пока нет однозначных доказательств попытки преднамеренного наезда на военнослужащих в районе Харит аш-Шейх, в пригороде Хеврона.

Предварительное расследование показало, что действующие в этом районе силы ЦАХАЛа открыли огонь по автомобилю, который набирал скорость в их сторону, из-за опасений непосредственной угрозы.

Инцидент расследуется.

Израиль
