Мир

США призвали своих граждан покинуть Венесуэлу

США
Венесуэла
время публикации: 11 января 2026 г., 05:50 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 06:20
США призвали своих граждан покинуть Венесуэлу
AP Photo/Matias Delacroix

США призвали своих граждан "немедленно" покинуть Венесуэлу, заявив, что ситуация с безопасностью в стране остается нестабильной. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте посольства США в Венесуэле.

Венесуэла также фигурирует в рекомендациях Госдепартамента США на "4-м уровне", с отметкой "не посещать".

В сообщении говорится, что, поскольку международные рейсы возобновились, гражданам США, находящимся в Венесуэле, следует выехать из страны как можно скорее. В предупреждении отдельно упоминаются риски, включая деятельность вооруженных групп и трудности с оказанием экстренной консульской помощи. Американцам рекомендуют отслеживать обновления и пользоваться системой регистрации поездок STEP.

Американские СМИ связывают ужесточение предупреждений с резким ростом напряженности и сообщениями о повышенных рисках для иностранцев на фоне событий последних дней в Венесуэле.

3 января американские военные провели в Каракасе операцию, в результате которой были захвачены и доставлены на территорию США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жены Силия Флорес. Были нанесены удары по целям в Венесуэле, причинен значительный ущерб ряду военных и инфраструктурных объектов. По данным МВД Венесуэлы, в ходе американской операции по захвату Мадуро погибли 100 человек, президент и его жена были ранены. Кроме того, власти Кубы сообщали, что во время военной операции США в Венесуэле погибли 32 кубинца. Агентство Associated Press со ссылкой на Пентагон сообщало, что в ходе военной операции США в Венесуэле были ранены семь американских военнослужащих.

