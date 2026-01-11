x
11 января 2026
|
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 06:18
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Нетаниягу и Рубио обсудили ситуацию в Иране

США
Иран
Израиль
время публикации: 11 января 2026 г., 05:43 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 06:21
Нетаниягу и Рубио обсудили ситуацию в Иране
AP Photo/Ariel Schalit

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 10 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на три источника.

По сведениям издания, в ходе разговора затрагивалась, в частности, тема протестов в Иране. Официальные ведомства США и Израиля подробностей беседы публично не раскрывали.

Ранее о самом факте беседы и обсуждении Ирана, а также других тем, сообщали и другие источники, включая Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация готова оказать иранцам помощь в освобождении от режима аятолл. "Иран стремится к свободе, как никогда раньше. США готовы помочь", – написал он в социальной сети Truth Social.

Накануне он повторил заявление о готовности нанести удар по иранскому режиму, если тот продолжит убивать манифестантов. По неофициальным данным, в ходе подавления выступлений оппозиции в Иране было убито более 200 человек.

Согласно публикациям в американских СМИ, администрация начала консультации о возможном военном ударе по Ирану. Один из вариантов предусматривает воздушную атаку против объектов иранских вооруженных сил. Однако консенсуса по данному вопросу нет.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи привел Корпус стражей исламской революции (КСИР) в состояние беспрецедентной боевой готовности (даже выше, чем во время войны с Израилем в июне прошлого года, утверждают источники). Высокопоставленные чиновники сообщают, что Хаменеи сейчас контактирует с КСИР гораздо теснее, чем с армией или полицией. Хаменеи убежден, что риск дезертирства в КСИР практически равен нулю, тогда как в других силовых структурах такие случаи уже были зафиксированы. Фактически он "вверил свою судьбу Корпусу". Власти Ирана активировали свои секретные подземные ракетные объекты (так называемые "ракетные города") для противодействия внешним угрозам.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 января 2026

Трамп: США готовы помочь противникам режима в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

В Иране продолжаются протесты. КСИР и армия действуют под руководством Али Хаменеи
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

Хаменеи привел КСИР в состояние беспрецедентной боевой готовности
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

В Иране погиб высокопоставленный командир провластного ополчения "Басидж"