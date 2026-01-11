Нетаниягу и Рубио обсудили ситуацию в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 10 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на три источника.

По сведениям издания, в ходе разговора затрагивалась, в частности, тема протестов в Иране. Официальные ведомства США и Израиля подробностей беседы публично не раскрывали.

Ранее о самом факте беседы и обсуждении Ирана, а также других тем, сообщали и другие источники, включая Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация готова оказать иранцам помощь в освобождении от режима аятолл. "Иран стремится к свободе, как никогда раньше. США готовы помочь", – написал он в социальной сети Truth Social.

Накануне он повторил заявление о готовности нанести удар по иранскому режиму, если тот продолжит убивать манифестантов. По неофициальным данным, в ходе подавления выступлений оппозиции в Иране было убито более 200 человек.

Согласно публикациям в американских СМИ, администрация начала консультации о возможном военном ударе по Ирану. Один из вариантов предусматривает воздушную атаку против объектов иранских вооруженных сил. Однако консенсуса по данному вопросу нет.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи привел Корпус стражей исламской революции (КСИР) в состояние беспрецедентной боевой готовности (даже выше, чем во время войны с Израилем в июне прошлого года, утверждают источники). Высокопоставленные чиновники сообщают, что Хаменеи сейчас контактирует с КСИР гораздо теснее, чем с армией или полицией. Хаменеи убежден, что риск дезертирства в КСИР практически равен нулю, тогда как в других силовых структурах такие случаи уже были зафиксированы. Фактически он "вверил свою судьбу Корпусу". Власти Ирана активировали свои секретные подземные ракетные объекты (так называемые "ракетные города") для противодействия внешним угрозам.