Хавьер Бардем на пресс-конференции в Каннах: "Геноцид невозможно оправдать"

Испанский актер Хавьер Бардем, который недавно признавался в интервью, что из-за его позиции по палестино-израильскому конфликту лишился рекламных контрактов и предложений о съемках, заявил на пресс-конференции в Каннах, что будет продолжать говорить.

"Нужно делать то, что считаешь правильным, даже если тебе немного страшно или тревожно, – сказал Бардем, отвечая на вопрос о бойкоте. – Это влечет за собой последствия, и я готов нести за них ответственность. У меня было множество предложений в Европе, в Южной Америке, в Испании, и это заставило меня задуматься о том, что в общественном дискурсе все меняется. И все начинают понимать – благодаря молодому поколению, которое гораздо острее осознает происходящее, потому что мы видим это буквально на экранах наших телефонов и других устройств, – что это неприемлемо. Это невозможно оправдать. И не может быть никакой причины, никакого объяснения этому геноциду. Поэтому мне кажется, что происходит как раз обратное. Я думаю, что те, кто составляет так называемые черные списки, в итоге сами окажутся разоблаченными, и именно они столкнутся с последствиями – по крайней мере, на общественном и социальном уровне. И это огромное изменение".

О бойкоте актеров, выступающих против израильской политики в отношении палестинцев, заявила и Кейт Бланшетт на встрече со зрителями. По словам актрисе, единственным пространством, "где можно свободно говорить о геноциде", остался Каннский кинофестиваль.

Хавьер Бардем представляет в Каннах картину "Моя любовь" Родриго Сорогойена, которая участвует в основном конкурсе фестиваля.