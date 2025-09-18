Бенедикт Камбербэтч процитировал стихи палестинского поэта: "Эта земля всегда будет Палестиной"

В Лондоне на стадионе Уэмбли прошел благотворительный концерт в пользу жителей Газы. В концерте приняли участие десятки звезд, среди которых Ричард Гир, Флоренс Пью, Рами Юссеф, Гай Пирс и другие. На сцену поднялся и британский актер Бенедикт Камбербэтч. В костюме защитного цвета он прочел стихи палестинского поэта Махмуда Дэрвиша, в которых в частности есть такие строки: "На этой земле есть причины жить. Эта земля, царица всех земель, мать всех начал и всех финалов. Она была известна как Палестина. И всегда будет Палестиной". Цитата была встречена восторгом.

На сцену поднялась и актриса Флоренс Пью, заявив: "Молчание перед лицом такого страдания не нейтральность. Это соучастие. Эмпатия не должна даваться так тяжело".

Концерт длился около четырех часов и транслировался в прямом эфире на YouTube. Организаторы сообщают, что в результате продажи билетов удалось собрать 500 тысяч фунтов стерлингов (682 тысячи долларов), которые будут переданы палестинским организациям Palestine Children's Relief Fund, Palestinian Medical Relief Society и Taawon. Дополнительные 1.5 млн. фунтов (2 млн. долларов) были переведены на счета организаторов зрителями, которые следили за трансляцией в YouTube.