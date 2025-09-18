Американский ведущий Джимми Киммел отстранен от эфира за шутку про убийство Чарли Кирка

Американская вещательная корпорация ABC приостановила на неопределенный срок ежедневную ночную программу Джимми Киммела. Ведущий обвинил правую часть политического спектра США в эксплуатации убийства Чарли Кирка.

"Мы достигли новых высот в эти выходные, когда клика MAGA отчаянно пыталась представить убившего Чарли Кирка молодого человека всем, чем угодно, кроме как одним из них, и делала всё возможное, чтобы извлечь из этого выгоду", – заявил ведущий во время эфира 15 сентября.

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Великобритании, не сдержал радости в связи с отстранением ведущего от эфира. "Поздравляю ABC с тем, что они решились сделать то, что следовало сделать уже давно", – написал он в социальных сетях.

В то же время Гильдия сценаристов США расценила решение корпорации как нарушение гарантированной конституцией свободы слова.

Программа Джимми Киммела, в которой он предлагает сатирический взгляд на события в США и мире, выходит в эфир около 20 лет. Киммел неоднократно становился ведущим церемонии "Оскар", а недавно был удостоен телевизионной премии "Эмми".