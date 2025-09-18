x
18 сентября 2025
Культура

Американский ведущий Джимми Киммел отстранен от эфира за шутку про убийство Чарли Кирка

США
время публикации: 18 сентября 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 11:05
Американский ведущий Джимми Киммел отстранен от эфира за шутку про убийство Чарли Кирка
Richard Shotwell/Invision/AP

Американская вещательная корпорация ABC приостановила на неопределенный срок ежедневную ночную программу Джимми Киммела. Ведущий обвинил правую часть политического спектра США в эксплуатации убийства Чарли Кирка.

"Мы достигли новых высот в эти выходные, когда клика MAGA отчаянно пыталась представить убившего Чарли Кирка молодого человека всем, чем угодно, кроме как одним из них, и делала всё возможное, чтобы извлечь из этого выгоду", – заявил ведущий во время эфира 15 сентября.

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Великобритании, не сдержал радости в связи с отстранением ведущего от эфира. "Поздравляю ABC с тем, что они решились сделать то, что следовало сделать уже давно", – написал он в социальных сетях.

В то же время Гильдия сценаристов США расценила решение корпорации как нарушение гарантированной конституцией свободы слова.

Программа Джимми Киммела, в которой он предлагает сатирический взгляд на события в США и мире, выходит в эфир около 20 лет. Киммел неоднократно становился ведущим церемонии "Оскар", а недавно был удостоен телевизионной премии "Эмми".

