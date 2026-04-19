Кинематографистов обвинили в обелении преступлений во время оккупации Франции нацистами

Режиссер Ксавье Джанноли и обладатель "Оскара" Жан Дюжарден выступили в защиту своего нового фильма "Лучи и тени" (Les Rayons et les Ombres), отвергнув обвинения в том, что картина "обеляет" преступления времен нацистской оккупации Франции. Авторы назвали подобную критику недобросовестной и "скандальной".

Фильм рассказывает историю французского журналиста и медиамагната Жана Люшера, который во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, занимая пост комиссара по информации и пропаганде при режиме Виши. После войны он был казнен за государственную измену.

Картина вызвала ожесточенные споры среди французских историков и кинокритиков. Некоторые из них утверждают, что фильм преуменьшает роль Сопротивления и трагедию французских евреев, а также побуждает зрителя сочувствовать Люшеру и его дочери Коринн, от лица которой ведется повествование. Коринн считалась ведущей актрисой французского кино, а с приходом немцев состояла в отношениях с Отто Абецем, отвечавшем в администрации германского оккупационного правительства, отвечавшим среди прочего за еврейский вопрос. После войны она была осуждена за "национальное бесчестие" и получила запрет на профессию.

Говоря о фильме "Лучи и тени", критик из газеты Libération назвал фильм "мастер-классом по историческому газлайтингу", а историк Бенедикт Верже-Шеньон в Le Monde указала на "искажение времени и событий" и многочисленные отступления от исторической правды.

Джанноли отверг эти обвинения, заявив, что работал над сценарием в тесном сотрудничестве с историками. По его словам, фильм не является ни документальным исследованием, ни исторической диссертацией, а попыткой показать мир коллаборационистов изнутри. "Говорить, что мы делаем этих персонажей симпатичными, – глубоко нечестно", – отметил режиссер.

Он также предположил, что часть критики носит политический характер и связана с современными внутренними дебатами во Франции. По его словам, обсуждение темы коллаборационизма до сих пор вызывает сильную поляризацию.

Жан Дюжарден поддержал режиссера, отметив, что исторические фигуры не всегда однозначны. "Диктаторы не всегда выглядят как монстры. Часто вначале они кажутся людьми, вызывающими симпатию", – сказал актер, назвав Люшера "парадоксальной фигурой".

Несмотря на споры, фильм, вышедший в середине марта, уже привлек более 800 тысяч зрителей во Франции, что стало неожиданным успехом, учитывая его продолжительность – более трех часов.