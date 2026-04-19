Хелен Миррен, Лив Шрайбер, Мила Кунис и еще 1000 звезд поддержали участие Израиля в "Евровидении"

Более тысячи представителей мировой индустрии развлечений подписали открытое письмо в поддержку участия Израиля в конкурсе "Евровидение". Документ стал ответом на международные кампании, призывающие Европейский вещательный союз (EBU) исключить Израиль из конкурса и побуждающие страны отказаться от участия или трансляции шоу.

Ранее Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания заявили, что не будут участвовать в конкурсе или транслировать его в случае участия Израиля. На этом фоне инициированное организацией Creative Community For Peace письмо подчеркивает, что "Евровидение" не должно становиться инструментом политического давления.

"Песенный конкурс призван преодолевать культурные различия и объединять людей с разным происхождением", – говорится в обращении. Авторы письма также выразили возмущение призывами к бойкоту Израиля, отметив, что такие инициативы подрывают дух конкурса и превращают его из культурного события в политический инструмент.

Среди подписантов – актеры Хелен Миррен, Эми Шумер, Лив Шрайбер, Мила Кунис, Майим Бялик, а также Джулианна Маргулис, Дебра Мессинг, Сэльма Блэр и другие представители киноиндустрии. В числе музыкантов письмо поддержали фронтмен Kiss Джин Симмонс, Бой Джордж, Матисьяху, вокалист Disturbed Дэвид Дрейман, автор песен Дайан Уоррен и певица Ноа Кирел.

Некоторые участники письма публично прокомментировали свою позицию. Джин Симмонс заявил, что бойкот израильских исполнителей "не способствует миру, а лишь усиливает раскол", а продюсер Скутер Браун подчеркнул, что "музыка должна объединять, а не разделять людей".

Несмотря на призывы к бойкоту, в EBU сообщили, что большинство членов союза не поддерживают идею исключения Израиля, и конкурс планируется провести в установленные сроки. При этом союз внес изменения в правила голосования на фоне предыдущих споров.

Ожидается, что Израиль примет участие в "Евровидении-2026" с песней "Мишель", исполненной на иврите, французском и английском языках. Представитель страны Ноам Бетан выступит в первом полуфинале конкурса 12 мая.