Умер Владимир Шинкарев, основатель и идеолог группы "Митьки"

В возрасте 72 лет скончался художник и писатель Владимир Шинкарев - один из основателей и главный идеолог легендарной ленинградской группы "Митьки". О его смерти сообщили художники Ольга Тобрелутс и Дмитрий Шагин на своих страницах в Facebook.

Шинкарев родился в 1954 году в Ленинграде. В 1984 году, работая кочегаром в котельной, написал книгу "Митьки", описавшую вымышленное молодежное движение, которое затем стало реальностью и было одним из самых ярких культурных феноменов позднесоветского Ленинграда. В 2008 году Шинкарев был удостоен премии Иосифа Бродского. В том же году он публично заявил о разрыве с "Митьками", однако навсегда остался неразрывно связан с движением, которое сам же и придумал.

Как художник он известен своими пейзажами Петербурга в сумрачной монохромной гамме.