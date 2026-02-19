Лондонский музей приобрел первое в истории видео, загруженное на YouTube

В лондонском музее Музей Виктории и Альберта начала работу новая экспозиция, посвященная рождению YouTube более двух десятилетий назад, пишет CNN. По словам представителей музея, в коллекцию была включена восстановленная версия ранней страницы сайта, а также самое первое видео, загруженное на платформу ее сооснователем Джавед Карим.

На этой архивной странице размещен ролик под названием "Me at the Zoo". В 19-секундном видео 25-летний Карим стоит в зоопарке Сан-Диего и рассказывает о слонах. С момента публикации 23 апреля 2005 года запись набрала около 382 миллионов просмотров и более 18 миллионов лайков.

Первая работа, созданная специально для YouTube, представлена в галерее Design 1900-Now музея V&A South Kensington. Генеральный директор YouTube Нил Мохан отметил, что восстановление ранней страницы просмотра – это не просто демонстрация старого ролика, а возможность перенести зрителей к моменту зарождения глобального культурного явления.

Старший куратор дизайна и цифровых технологий Музей Виктории и Альберта Коринна Гарднер подчеркнула, что этот фрагмент раннего YouTube эпохи Web 2.0 отражает значимый этап в развитии интернета и цифрового дизайна. Сегодня YouTube по-прежнему играет заметную роль в сфере искусства и культуры: оригинальные проекты музеев и галерей на платформе нередко собирают аудиторию больше, чем контент крупных стриминговых сервисов.