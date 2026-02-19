12 канал ИТВ: спецслужбы спускали в туннели камеры для поиска заложников

Один из освобожденных из плена заложников рассказал, что видел опустившуюся внутрь туннеля камеру в тот момент, когда его охранник отлучился из туннеля, и когда террорист вернулся, камера поднялась обратно на поверхность.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, заложник не стал рассказывать террористам о камере. Уже когда он вернулся, ему рассказали, что это была операция ЦАХАЛа, и в ходе войны было более одного случая, когда разведке удавалось заснять заложников в туннелях.

Операции по освобождению заложников разрабатывались постоянно, в ЦАХАЛе искали различные возможности отвлечь внимание охранявших похищенных израильтян террористов, чтобы освободить заложников, однако операции по освобождению не удались.