19 февраля 2026
Пресса

12 канал ИТВ: спецслужбы спускали в туннели камеры для поиска заложников

Заложники
ЦАХАЛ
время публикации: 19 февраля 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 14:06
12 канал ИТВ: система безопасности спускала в туннели камеры для поиска заложников
AP Photo/Sam Mednick

Один из освобожденных из плена заложников рассказал, что видел опустившуюся внутрь туннеля камеру в тот момент, когда его охранник отлучился из туннеля, и когда террорист вернулся, камера поднялась обратно на поверхность.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, заложник не стал рассказывать террористам о камере. Уже когда он вернулся, ему рассказали, что это была операция ЦАХАЛа, и в ходе войны было более одного случая, когда разведке удавалось заснять заложников в туннелях.

Операции по освобождению заложников разрабатывались постоянно, в ЦАХАЛе искали различные возможности отвлечь внимание охранявших похищенных израильтян террористов, чтобы освободить заложников, однако операции по освобождению не удались.

