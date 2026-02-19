x
19 февраля 2026
Мир

Бывший принц Эндрю арестован по подозрению в злоупотреблениях

время публикации: 19 февраля 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 12:29
Бывший принц Эндрю арестован по подозрению в злоупотреблениях
В Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном.

Полиция арестовала его по подозрению в злоупотреблениях в момент, когда он занимал официальные должности, сообщает ВВС.

На этой неделе британская полиция заявила, что рассматривает жалобу, в которой говорилось о том, что бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из большого массива документов по делу Эпштейна, опубликованных в США, следовало, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам и конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

После этого антимонархическая организация Republic обратилась в полицию долины Темзы (графства Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) с просьбой расследовать подозрения в должностном злоупотреблении и нарушении государственной тайны.

Эндрю, которому исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного. В октябре король лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.

