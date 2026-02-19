x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 14:09
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава иранской ядерной программы: "Мы не откажемся от права обогащать уран"

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 19 февраля 2026 г., 13:03 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 13:05
Глава иранской ядерной программы: "Мы не откажемся от права обогащать уран"
AP Photo/Vahid Salemi

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что ни одна страна в мире не может лишить Исламскую республику права на обогащение урана. "Обогащение – основа ядерной отрасли. Чтобы ты ни собирался делать – тебе необходимо ядерное топливо", – сказал он.

"Иранская ядерная программа действует согласно правилам, установленным Международным агентством по атомной энергии, никто не может лишить Ирана права на ее развитие", – сказал чиновник, комментируя прошедшие в Женеве американо-иранские переговоры.

США настаивают на полном прекращении обогащения, угрожая Ирану войной. Иранская сторона декларирует готовность к компромиссу, но не к прекращению ядерных разработок. Израиль требует обсуждения на переговорах также решения проблемы ракетных разработок и помощи иранским сателлитам.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 февраля 2026

WSJ: США перебрасывают на Ближний Восток крупнейшую с 2003 года авиационную группировку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 февраля 2026

Госсекретарь США планирует посетить Израиль 28 февраля для обсуждения Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 февраля 2026

Аракчи после переговоров в Женеве: "Удалось достичь согласия по определяющим принципам"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 февраля 2026

Хаменеи прокомментировал переговоры с США угрожающей цитатой из Корана