Глава иранской ядерной программы: "Мы не откажемся от права обогащать уран"

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что ни одна страна в мире не может лишить Исламскую республику права на обогащение урана. "Обогащение – основа ядерной отрасли. Чтобы ты ни собирался делать – тебе необходимо ядерное топливо", – сказал он.

"Иранская ядерная программа действует согласно правилам, установленным Международным агентством по атомной энергии, никто не может лишить Ирана права на ее развитие", – сказал чиновник, комментируя прошедшие в Женеве американо-иранские переговоры.

США настаивают на полном прекращении обогащения, угрожая Ирану войной. Иранская сторона декларирует готовность к компромиссу, но не к прекращению ядерных разработок. Израиль требует обсуждения на переговорах также решения проблемы ракетных разработок и помощи иранским сателлитам.