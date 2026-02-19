Предотвращена контрабанда трех винтовок М-16 через границу с Египтом
время публикации: 19 февраля 2026 г., 13:12 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 13:12
Наблюдательницы ЦАХАЛа обнаружили беспилотник, который пересек египетско-израильскую границу в попытке контрабандной доставки оружия и боеприпасов.
Сразу после того, как БПЛА засекли и сбили, на место были высланы наземные подразделения, которые обнаружили сбитый беспилотник, груженый тремя винтовками М-16.
Оружие и летательный аппарат были переданы службам безопасности.