Предотвращена контрабанда трех винтовок М-16 через границу с Египтом

Пресс-служба ЦАХАЛа
Контрабанда
время публикации: 19 февраля 2026 г., 13:12
Пресс-служба ЦАХАЛа

Наблюдательницы ЦАХАЛа обнаружили беспилотник, который пересек египетско-израильскую границу в попытке контрабандной доставки оружия и боеприпасов.

Сразу после того, как БПЛА засекли и сбили, на место были высланы наземные подразделения, которые обнаружили сбитый беспилотник, груженый тремя винтовками М-16.

Оружие и летательный аппарат были переданы службам безопасности.

