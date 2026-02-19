В Вашингтоне начинает работу "Совет мира", Нетаниягу не участвует

В Вашингтоне состоится 19 февраля первое заседание созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира", первоначальная задача которого – реализация плана Трампа по сектору Газы. Однако американский лидер ставит перед ним более обширные задачи.

На заседании будут представлены более 40 государств, в том числе Великобритания и Германия. Напомним, что в состав совета вошли Катар и Турция, которых Израиль называет покровителями террористической группировки ХАМАС. Однако попытки еврейского государства заблокировать их участие успехом не увенчались.

Один из ключевых вопросов второго этапа реализации плана Трампа – разоружение ХАМАСа и отстранение его от власти. В СМИ появлялись публикации, согласно которым группировке будет позволено сохранить часть вооружений. Однако Трамп 15 февраля опубликовал пост: "ХАМАС должен разоружиться полностью".

Президент также сообщил, что Трамп пишет, что на первом заседании, которое состоится в "Институте мира имени Дональда Трампа", будет объявлено, что члены "Совета" внесут 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и на восстановление сектора Газы, они отправят тысячи военных и полицейских в международные стабилизационные силы и в местную полицию.

Как сообщается, участие в Совете обусловлено вкладом в миллиард долларов. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время последнего визита в Вашингтон подписал документ о присоединении к совету, однако не примет участия в первом заседании. Кроме того, сообщает канал Sky News Arabic, Израиль не намерен финансировать деятельность международной организации.