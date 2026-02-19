x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 11:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 11:06
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Вашингтоне начинает работу "Совет мира", Нетаниягу не участвует

Газа
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 19 февраля 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 11:04
В Вашингтоне начинает работу "Совет мира", Нетаниягу не участвует
AP Photo/Markus Schreiber

В Вашингтоне состоится 19 февраля первое заседание созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира", первоначальная задача которого – реализация плана Трампа по сектору Газы. Однако американский лидер ставит перед ним более обширные задачи.

На заседании будут представлены более 40 государств, в том числе Великобритания и Германия. Напомним, что в состав совета вошли Катар и Турция, которых Израиль называет покровителями террористической группировки ХАМАС. Однако попытки еврейского государства заблокировать их участие успехом не увенчались.

Один из ключевых вопросов второго этапа реализации плана Трампа – разоружение ХАМАСа и отстранение его от власти. В СМИ появлялись публикации, согласно которым группировке будет позволено сохранить часть вооружений. Однако Трамп 15 февраля опубликовал пост: "ХАМАС должен разоружиться полностью".

Президент также сообщил, что Трамп пишет, что на первом заседании, которое состоится в "Институте мира имени Дональда Трампа", будет объявлено, что члены "Совета" внесут 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и на восстановление сектора Газы, они отправят тысячи военных и полицейских в международные стабилизационные силы и в местную полицию.

Как сообщается, участие в Совете обусловлено вкладом в миллиард долларов. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время последнего визита в Вашингтон подписал документ о присоединении к совету, однако не примет участия в первом заседании. Кроме того, сообщает канал Sky News Arabic, Израиль не намерен финансировать деятельность международной организации.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 февраля 2026

"Кан": Катар готов заплатить "намного больше" миллиарда долларов за членство в Совете мира
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 февраля 2026

Трамп: "Члены "Совета мира" внесут $5 млрд для восстановления Газы. ХАМАС обязан разоружиться"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Нетаниягу не полетит на первое заседание "Совета мира" в Вашингтон