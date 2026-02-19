x
$
"Антисемит года" Такер Карлсон заявил, что его задержали в "Бен-Гурионе", посольство США опровергает

время публикации: 19 февраля 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 12:22
"Антисемит года" Такер Карлсон заявил, что его задержали в "Бен-Гурионе", посольство США опровергает
AP Photo/Lynne Sladky

Консервативный американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что во время посещения Израиля был задержан сотрудниками службы безопасности аэропорта "Бен-Гурион". Посольство США в Иерусалиме опровергает эти утверждения.

Карлсон, прибывший в Израиль, чтобы взять интервью у посла США Майк Хакаби, сообщил Daily Mail: "Люди, представившиеся охраной аэропорта, отобрали наши паспорта, отвели продюсера в боковую комнату и потребовали, чтобы мы рассказали, о чем говорили с послом".

Согласно публикации, первоначально израильские власти хотели отказать обозревателю во въезде. Решение было изменено по просьбе американского посла. При это Карлсон не стал покидать здание аэропорта, где и было проведено интервью с Хакаби.

Пресс-служба посольства США в Израиле сообщила, что заявления о задержании в аэропорту не соответствуют действительности – в отношении съемочной группы была применена стандартная процедура проверки.

Напомним: неправительственная организация StopAntisemitism присудила Карлсону звание "антисемита 2025 года". "Карлсон использует свою миллионную аудиторию для нормализации антисемитизма. Так, он использует антисемитские тропы для описания еврейского президента Украины Владимира Зеленского, распространяет антисемитские стереотипы, разжигая экстремизм", – отмечает организация.

"Он предоставляет платформу для опасных идей, позволяя гостям, таким, как ненавистник евреев Ник Фуэнтес, распространять ложные и антисемитские нарративы. Он повторяет неприкрытую ложь о еврейском государстве и его народе. Его необходимо подвергнуть остракизму", – заявляет StopAntisemitism.

Карлсон обладает значительным влиянием на радикальное крыло Республиканской партии. Среди тех, кто обвиняет его в антисемитизме – и придерживающийся правых взглядов еврейский обозреватель Бен Шапиро. Сам Карлсон отвергает обвинения в антисемитизме, заявляя, что он противоречит его христианским убеждениям.

