x
19 марта 2026
Культура

Несмотря на войну: в театре "Маленький" состоялась премьера спектакля "Дядя Ваня"

время публикации: 19 марта 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 13:55
Несмотря на войну: в театре "Маленький" состоялась премьера спектакля "Дядя Ваня"
Фото: Александр Ханин

В театре "Маленький" состоялась премьера спектакля "Дядя Ваня", несмотря на продолжающуюся войну с Ираном. Так "Маленький" стал единственным в Израиле культурным заведением, открывшимся, несмотря на постоянные обстрелы.

"Дядя Ваня" – спектакль по одноименной пьесе Антона Чехова в постановке руководителя театра Михаила Теплицкого. В постановке заняты Дуду Нив (Дядя Ваня), Анна Дубровицкая (Елена), Ори Леванон (Астров), Гад Кенар (Профессор), Дима Росс (Вафля), Соня Либе Цунвазо (Соня). Премьера спектакля была запланирована задолго до войны и несмотря на решение министерства культуры сократить дотации небольших театральных групп, которые помогают им выживать. В Минкульте объясняли, что в стране стало больше фринж-коллективов, из-за этого выделяемый на них бюджет распределяется между большим количеством организаций. В 2023 году на 35 коллективов был выделен бюджет в почти 24 млн.шекелей. А в 2025 году на 40 коллективов всего 21 млн. Режиссер театра "Маленький" Михаил Теплицкий тогда рассказал в интервью Newsru, что фринж-театры узнают, сколько получат за ушедший год от государства, только в конце этого года. Поэтому сборы со спектаклей критически важны для выживания коллективов. "Дядя Ваня" – один из трех новых спектаклей в репертуаре коллектива, который готовился заранее. Еще две новые постановки -- спектакль по произведениям Этгара Керета и "Гадкий утенок".

