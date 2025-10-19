Полиция подозревает, что похищенные из Лувра драгоценности уже переплавлены

По информации издания Le Parisien, в результате ограбления Лувра, из музея были похищены девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении. Среди похищенных предметов ожерелье, брошь и диадема. Один из предметов найден снаружи музея в поврежденном состоянии.

Источник в музее утверждает, что самый крупный бриллиант коллекции – легендарный "Режент" весом более 140 карат – остался нетронутым. Сумма ущерба пока не сообщается, однако министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес заявил, что похищенные предметы являются "национальным достоянием" и обладают "бесценной исторической ценностью".

По имеющимся данным, ограбление произошло около 9:30 утра в воскресенье. Преступники в масках смогли проникнуть в здание со стороны набережной Сены, где в настоящее время ведутся ремонтные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, которым пользовались строители, чтобы напрямую попасть в галерею Аполлона, где хранилась коллекция Napoléon et Souverains Français. Грузовой лифт по-прежнему не убрали с места ограбления. Грабители разбили несколько стекол с помощью болгарки и двое преступников проникли в музей. Третий участник ограбления остался снаружи. Похитив драгоценности, грабители скрылись на мотоцикле марки TMax. По информации Нюньеса, вся операция заняла всего семь минут.

Полиция опасается, что похищенные золотые предметы уже переправлены, а драгоценные камни изъяты для продажи, что серьезно затруднит восстановление ценных экспонатов. К расследованию привлечены прокуратура Парижа и управление по борьбе с бандитизмом, которое должно установить обстоятельства ограбления и определить личности злоумышленников. Возбуждено расследование по статье "кража, совершённая организованной группой".