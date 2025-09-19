400 музыкантов потребовали от платформ заблокировать их музыку на территории Израиля

Около 400 артистов, преимущественно из Европы и США, лишили израильтян легального доступа к своей музыке на международных стриминговых платформах. Исполнители, запустившие инициативу "No Music for Genocide", распорядились отключить все свои записи на территории Израиля в знак протеста против военных действий израильской армии в секторе Газы.

Те из них, кто самостоятельно занимается дистрибуцией контента, уже преуспели в этом – например, записи британской группы Black Country, New Road или американцев Deerhoof сейчас недоступны в Apple Music и Spotify из Израиля. Артисты, подписанные на крупные международные лейблы (Sony, Warner и Universal), не могут вручную устанавливать географические ограничения для своих записей – поэтому они отправили соответствующее требование вышеупомянутым компаниям.

"Через несколько месяцев после вторжения России в Украину каждый крупный лейбл в одностороннем порядке изъял свой каталог из всех российских сервисов, прямо или косвенно осудив действия Путина и поддержав Украину. Подобные меры не были приняты против Израиля (или в поддержку Палестины) даже после десятилетий незаконной оккупации и спустя 23 месяца после ускорения израильского геноцида", – написали организаторы бойкота, призвав других музыкантов присоединяться к их инициативе.

Среди подписавшихся под инициативой артистов среднестатистическому меломану известны немногие – например, Massive Attack (которые пошли ещё дальше и потребовали полностью удалить свои записи из каталога Spotify, поскольку компания вкладывает деньги в военную промышленность), Primal Scream, Enter Shikari, Fontaines D.C., Mogwai, Sleaford Mods и некоторые другие. Однако увлечённые поклонники современной популярной музыки узнают в списке куда больше имён – это группы и исполнители, широко востребованные на международных музыкальных фестивалях, а также добивавшиеся в последние годы значительного критического и коммерческого успеха: от Arca до Джулии Холтер и от Young Fathers до Рины Саваямы.

На сайте движения "No Music for Genocide" не упоминается нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Зато его создатели обещают знакомить читателей с музыкой палестинцев, а также "других сообществ, прямо столкнувшихся с израильским насилием: ливанцев, сирийцев, йеменцев, иранцев и не только".