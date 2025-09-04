Radiohead объявили о первом гастрольном туре за семь лет. BDS призывает к бойкоту

Знаменитая британская группа Radiohead анонсировала даты первых живых выступлений с 2018 года. Концерты состоятся в ноябре и декабре 2025 года в пяти европейских городах: Мадриде, Болонье, Лондоне, Копенгагене и Берлине.

"В прошлом году мы собрались вместе на репетицию – просто так, для развлечения, – написал барабанщик Фил Селвей в официальном аккаунте Radiohead в инстаграме. – После семилетней паузы было очень классно снова поиграть наши песни и вновь нащупать связь с той музыкальной идентичностью, которая давно определяет каждого из нас. Это пробудило в нас желание дать несколько концертов – надеюсь, вы сможете попасть на один из них!"

Попасть на концерты Radiohead будет не очень просто. В каждом городе группа запланировала по четыре выступления. Билеты на них будут распространяться только через официальный сайт Radiohead – это сделано для того, чтобы избежать бесконтрольной возгонки цен и бороться с перекупщиками. В одни руки отдадут не более четырёх билетов. Желающие их приобрести должны зарегистрироваться на платформе в период с 5 по 7 сентября и выбрать город, в котором они хотели бы посетить концерт Radiohead – предпочтение будет оказываться тем, кто укажет, что живёт неподалёку. На следующей неделе счастливчикам придёт подтверждение, что они получили доступ к сервису по продаже билетов. Оформить покупку можно будет с 12 сентября.

Антиизраильское движение BDS уже выступило с призывом бойкотировать концерты Radiohead – за то, что группа выступала в Израиле, а гитарист Джонни Гринвуд, плодотворно сотрудничающий с израильским музыкантом Дуду Тасой, приезжал с концертами в Тель-Авив уже в ходе войны в секторе Газы.