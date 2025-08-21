Рок-музыкант подал в суд на фирму, разорвавшую с ним контракт из-за антиизраильских лозунгов

Известный британский музыкант Пол Уэллер обвинил аудиторскую фирму Harris and Trotter в дискриминации после того, как та расторгла с ним контракт на фоне высказываний Уэллера о "геноциде в Газе", который якобы осуществляет Израиль.

Исковое заявление от артиста поступило в Высокий суд Англии и Уэльса 20 августа. В нём утверждается, что расторжение контракта со стороны аудиторов нарушает неотъемлемое право Уэллера на наличие тех или иных "философских воззрений". Музыкант полагает, что решение Harris and Trotter представляет собой дискриминацию на основании убеждений. "Я иду на этот шаг не только ради себя, но и ради других [артистов], которые подвергаются наказанию за выражение своего мнения о правах палестинского народа", – заявил Уэллер.

Daily Mail цитирует сообщение в WhatsApp представителя Harris and Trotter, заявившего, что политические взгляды Уэллера никогда не были секретом для аудиторской фирмы, однако, обвиняя Израиль в геноциде, он зашёл слишком далеко. Компании с "еврейскими корнями и множеством клиентов-евреев" эти слова показались недопустимыми, и она приняла решение прекратить сотрудничать с Попом Уэллером и представлять его интересы.

67-летний Уэллер прославился в конце 1970-х годов как основатель и фронтмен популярной группы The Jam, которая запустила движение "мод-ривайвл", возрождавшее стиль и саунд артистов 1960-х годов, близких к субкультуре "модов". В 1980-е годы он руководил не менее востребованным музыкальным проектом The Style Council. У Уэллера – четыре награды Brit Awards, в том числе премия "за выдающийся вклад в британскую музыку", вручённая ему в 2006 году. В 2025 году музыкант выпустил альбом "Find El Dorado", состоящий из кавер-версий чужих композиций.