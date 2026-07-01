Умер Виктор Уиллис, вокалист Village People и соавтор "Y.M.C.A."

В США умер Виктор Уиллис, вокалист и один из основателей группы Village People, соавтор и исполнитель хита "Y.M.C.A.". По заявлению его жены Карен Хафф-Уиллис, музыкант скончался 30 июня после "короткой, но агрессивной болезни", накануне своего 75-летия.

Виктор Уиллис родился 1 июля 1951 года в Далласе, штат Техас, в семье баптистского проповедника. Он начинал петь в церковном хоре, занимался актерским мастерством и танцем, выступал в театре, в том числе в мюзикле The Wiz. В 1970-х годах Уиллис стал первым вокалистом Village People, созданной продюсером Жаком Морали. На сцене он выступал в образах полицейского и моряка.

Уиллис был соавтором главных хитов Village People, включая "Y.M.C.A.", "In the Navy", "Go West" и "Macho Man". Он покинул группу в 1979 году, позднее много лет добивался возвращения авторских прав на песни и в 2015 году получил 50% прав на ряд композиций группы. В 2017 году Уиллис вернулся к выступлениям с Village People.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи со смертью Уиллиса. Он назвал музыканта "замечательным и жизнерадостным человеком". По его словам, Уиллис "любил", что Трамп использовал песню "Y.M.C.A." на своих митингах. Как заявил президент, композиция вновь стала "монструозным хитом" спустя десятилетия после выхода, а Village People "были с нами с самого начала". Трамп выразил соболезнования семье и группе, добавив, что "мы будем вспоминать Виктора каждый раз, когда звучит Y.M.C.A.", в том числе в дни празднования 4 июля.

Песня "Y.M.C.A." в последние годы стала одним из постоянных музыкальных номеров на митингах Трампа. Сначала Уиллис выступал против использования песен Village People в политических кампаниях, однако позднее смягчил позицию и говорил, что песня благодаря этому получила новую волну популярности. В январе 2025 года Village People выступили на мероприятиях, связанных с инаугурацией Трампа.