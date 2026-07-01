Канада пополнила список участников песенного конкурса "Евровидение"

Европейский вещательный союз (EBU) объявил 1 июля, что канадская общественная телерадиокомпания CBC стала полноправным членом организации, и это открывает стране путь к участию в песенном конкурсе "Евровидение".

Дебют Канады на конкурсе состоится в Болгарии в 2027 году.

Полноправное членство CBC стало возможным благодаря изменению устава EBU, теперь допускающего вступление в союз вещательных организаций за пределами Европы.

Канада начала изучать возможность участия в конкурсе еще в ноябре 2025 года - соответствующий пункт появился в проекте национального бюджета страны в рамках мер по поддержке общественного вещания. В мае этого года три представителя CBC присутствовали на конкурсе в Вене в качестве наблюдателей.

Примечательно, что самая известная канадская певица Селин Дион участвовала в "Евровидении" в 1988 году и заняла первое место, но представляла она на конкурсе Швейцарию.