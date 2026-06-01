01 июня 2026
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Израильский филармонический оркестр представит программу об отношениях Человека и Космоса

время публикации: 01 июня 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 12:09
Фото Tarlova, предоставлено пресс-службой Израильского филармонического оркестра

Израильский филармонический оркестр представит необычную программу, посвящённую отношениям Человека и Космоса. Концерты под управлением Василия Петренко пройдут в Тель-Авиве и Хайфе и представят музыку Джона Адамса, Джона Уильямса и Густава Холста. Особенностью вечера станет масштабная видео-арт проекция художницы Яары Нирэль на большом экране.

Подробности и заказ билетов по телефону *3766

Особые условия для наших читателей: купон-скидка 10%. При заказе ввести слово newsru

Как человек ощущает себя перед лицом бесконечной Вселенной и можно ли передать это чувство через музыку? Этому посвящён необычный симфонический вечер, в котором соединятся атомный век, космическая фантастика и одно из самых загадочных произведений XX века.

Программу откроет израильская премьера симфонии "Доктор Атомик" американского композитора Джона Адамса, которого называют одним из главных современных симфонистов. Произведение связано с его оперой Doctor Atomic, посвящённой испытанию первой атомной бомбы в Нью-Мексико в 1945 году.

Это не военная музыка и не героическая хроника Манхэттенского проекта. Адамс показывает момент, когда человек сам создаёт силу, выходящую из-под его собственного контроля. Музыка балансирует между ощущением научного триумфа и почти апокалиптической тревоги. В основе оперы, кстати, лежат реальные документы и тексты Роберта Оппенгеймера.

Резким контрастом к этой теме становится музыка из всеми нами любимой киноэпопеи "Звёздные Войны", написанная Джоном Уильямсом. Симфоническая сюита, созданная на основе легендарного саундтрека, давно живёт собственной концертной жизнью и многие темы давно стали частью мировой поп-культуры.

Во втором отделении прозвучит произведение Густава Холста "Планеты".

Сюита, написанная в 1914-1917 годах, стала одной из самых известных музыкальных попыток "услышать" Вселенную.

Холст не пытался изобразить реальные планеты с научной точностью. Каждый из семи разделов – это скорее психологический и мифологический портрет. От агрессивного "Марса, вестника войны", который позже вдохновил десятки голливудских композиторов, до мистического "Нептуна", заканчивающегося растворяющимся в тишине звучанием хора.

Любопытно, что "Планеты" были написаны задолго до начала космической эры, но именно эта музыка во многом сформировала то, как современная культура сегодня "слышит" космос.

За дирижёрским пультом – Василий Петренко, главный дирижёр Royal Philharmonic Orchestra и один из самых востребованных сегодня дирижёров в мире симфонической музыки. В концерте также примет участие Израильский хор имени Гарри Бертини под руководством Ронена Боршевского.

Подробности и заказ билетов или по телефону *3766

Особые условия для наших читателей: купон-скидка 10% . При заказе ввести слово newsru

Публикуется в рамках информационного партнерства

