Неделя в кино: "Дьявол носит Prada", но очень неубедительно

На этой неделе исполнилось 70 лет датскому режиссеру Ларсу фон Триеру – самому провокационному, искреннему и бескомпромиссному воину киноискусства, идеологу "Догмы 95", объявившему войну искусственным эффектам и жанровым клише. "Кино замордовали красотой до полусмерти и с тех пор успешно продолжали мордовать", – провозглашали авторы манифеста "Догмы" в 1995 году. Год 2026-й: мир изломан кровавыми и идеологическими войнами, Ларс фон Триер больше не снимает из-за болезни, а на экраны в день его рождения по всему миру выходит картина "Дьявол носит Prada-2", которую можно без сомнения назвать кульминацией этого "мордования" и "трюкачества", которым называл Триер плоские, но красиво снятые фильмы в первую очередь голливудских коллег.

В отличие от оригинальной ленты, которая вышла ровно двадцать лет назад и с хорошим чувством юмора двигалась по накатанному Голливудом лекалу "верь в себя, и все получится", в сиквеле режиссер Дэвид Френкел решил замахнуться на общественно значимые темы. Так, к примеру, центральным конфликтом в "Дьявол носит Prada-2" становится девальвация журналистики в цифровую эпоху. Герои (вернее, героини) старательно возмущаются уплощением смыслов ради кликов, а культового журнала мод "Подиум" больше не существует: остался лишь интернет-сайт, который категорически не выдерживает конкуренции с менее дорогостоящими и более оперативными соперниками. Тема enshittification, как принято называть это уплощение на английском (непереводимая производная от слова "дерьмо", означающая превращение всего в эту самую субстанцию), – смелая заявка для фешн-комедии, которой ждали поклонники культового фильма, лениво листая рилзы модных блогеров.

Первая картина появилась в еще доцифровую эпоху, собрала отличную кассу и несколько наград ("Золотой глобус" Мэрил Стрип и даже признание великой и ужасной Анны Винтур, редактора американского Vogue, с которой списан образ Стрип). Это была легкая, остроумная, отлично сыгранная история очередной золушки, которая мечтает попасть в мир большой журналистики, но находит работу девочки на побегушках знаменитой и взбалмошной главной редакторши глянцевого журнала "Подиум" Миранды Пристли (Мэрил Стрип). Энди (Энн Хэтэуэй) ничего не понимает в мире моды (повод для смешных шуток в сценарии), но понимает, что ее провал у Миранды закроет перед ней двери в журналистку, а успех – совсем наоборот. Поэтому она очень старается угодить "злой бабе-бабарихе" в роскошных нарядах от кутюр, отчаянно пытается соответствовать и разобраться в во всех оттенках модного, и даже немного спасает карьеру Миранды. Собственно, примерно так же выглядит и сюжет второй части картины. Энди, одновременно получив смс-ку об увольнении и престижную награду лучшего журналиста-расследователя, возвращается в "Подиум", оказавшийся на грани закрытия из-за репутационного скандала. Она снова старательно пытается угодить Миранде, хотя теперь она уже журналист, а не просто исполняющая капризы секретарша, неловко семенит за величественно выступающей редакторшей, надеется на ее похвалу и одобрение, пока та ее опять надменно не замечает. Все эти ужимки и прыжки главных героев настолько неубедительны, несмотря на старательные попытки воспроизвести вайб первой ленты, что, кажется, даже актеры от отчаяния растеряли все свои таланты и просто нарочито жеманничают. Параллельно с щенячьим подпрыгиванием перед кабинетом Миранды Энди произносит пламенные речи о великой миссии журналистики, которую убивают соцсети и онлайн.

Единственное, что удалось Френкелу в "Дьявол носит Prada-2" – это снова ослепить зрителя роскошными нарядами, в которых туда-сюда ходят героини фильма. Собственно, это хождение (иногда в случае Энди вприпрыжку) занимает чуть ли не половину хронометража картины. Остальную половину режиссер по-стариковски ворчит, защищая изрядно отдающий нафталином мир статусных глянцев от "бездумного" скроллинга и беспринципных магнатов, но не забывая отдать дань моде на тему женской солидарности и прочей справедливой борьбе за inclusion, diversity и величие журналистской миссии глянцевых журналов.

"Как никогда раньше приветствуются поверхностная игра и поверхностное кино, – писали в 1995 году авторы манифеста "Догмы" Ларс фон Триер и Томас Винтерберг. – Результат – оскудение. Иллюзия чувств, иллюзия любви". Прошел 31 год. На экраны вышел фильм "Дьявол носит Prada-2".