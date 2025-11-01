x
01 ноября 2025
01 ноября 2025
01 ноября 2025
01 ноября 2025
Культура

В Гизе после 20 лет строительства открывается Большой Египетский музей

Египет
Музеи
время публикации: 01 ноября 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 12:31
AP Photo/Amr Nabil

Вечером 1 ноября в Гизе, рядом со знаменитыми пирамидами, состоится церемония открытия Большого Египетского музея. На нее прибудут 79 иностранных делегаций, в том числе 39 глав государств и правительств.

Здание из стекла и песчаника, сконструированное бюро Heneghan Peng, занимает площадь 470000 квадратных метров. О его строительстве было объявлено еще в 1992 году, а реализация проекта заняла более 20 лет и обошлась в миллиард долларов. Открытие неоднократно переносилось, но отдельные экспозиции открылись еще в 2024 году.

Величественный музей рассказывает истории семи тысячелетий Древнего Египта: эпоху фараонов, периоды эллинистического и римского владычества. В нем представлено 100000 артефактов, в том числе 11-метровая 83-тонная статуя фараона Рамсеса Второго и лодка фараона Хеопса, строителя большой пирамиды. Ей четыре с половиной десятилетия.

Музей призван продемонстрировать центральную роль Египта в истории человеческой цивилизации, однако есть у него и немало критиков. Они заявляют, что для создания гигантской коллекции были "ограблены" другие национальные сокровищницы, такие как Долина царей и Каирский египетский музей.

Культура
