01 ноября 2025
13:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

В США умер известный кинооператор Адам Гринберг, снявший "Терминатора"

время публикации: 01 ноября 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 11:59
AP Photo/Chris Pizzello

31 октября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) в возрасте 89 лет скончался Адам Гринберг – известный кинооператор, работавший в Израиле и США.

Самой известной его работой является "Терминатор". За съемки "Терминатор 2: Судный день" он номинировался на "Оскар" в категории "Лучшая операторская работа". Также был оператором многих других фильмов с участием Арнольда Шварценеггера.

В общей сложности Гринберг снял 20 кинофильмов. Специализировался на фантастике и жанре саспенс.

