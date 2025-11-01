В США умер известный кинооператор Адам Гринберг, снявший "Терминатора"

31 октября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) в возрасте 89 лет скончался Адам Гринберг – известный кинооператор, работавший в Израиле и США.

Самой известной его работой является "Терминатор". За съемки "Терминатор 2: Судный день" он номинировался на "Оскар" в категории "Лучшая операторская работа". Также был оператором многих других фильмов с участием Арнольда Шварценеггера.

В общей сложности Гринберг снял 20 кинофильмов. Специализировался на фантастике и жанре саспенс.