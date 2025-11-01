Умер французский актер Чеки Карио, сыгравший в "Медведе" и "Никите"

31 октября стало известно, что в возрасте 72 лет умер известный французский актер Чеки Карио. О смерти актера сообщили его жена и дети, пишет Deadline.

Судя по публикациям французских СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Чеки Карио (полное имя Барух Джаки Карио) родился 4 октября 1953 года в Стамбуле, Турция, в еврейской семье. Его отец был уроженцем Стамбула, мать – из Салоник. Вскоре семья перебралась в Париж. Он учился искусству драмы в театре Сирано, где позже сыграл множество ролей. Затем служил в Национальном Страсбургском театре.

Сниматься в кино Чеки Карио начал с 1982 года. За более чем 40 лет кинокарьеры он сыграл почти в 100 фильмах и сериалах. В том числе в "Медведе" Жан-Жака Анно (1988), "Никите" Люка Бессона (1990), "Жанне д'Арк" Люка Бессона (1999), "Амели" Жан-Пьера Жённе (2001) и многих других. В 2014-2016 годах Карио исполнил роль Жюльена Батиста в популярном драматическом сериале BBC "Пропавший без вести".

Карио также был музыкантом и автором песен. У него вышло два альбома.