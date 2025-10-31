Умер режиссер Геральд Бежанов, снявший фильм "Самая обаятельная и привлекательная"

31 октября стало известно, что в возрасте 85 лет умер известный кинорежиссер, продюсер, сценарист, актер Геральд Бежанов. О его смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Геральд Бежанов родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. Окончил юридический факультет Тбилисского госуниверситета (1967) и режиссерский факультет ВГИКа (1973).

Участвовал в постановках студии "Арменфильм", затем с 1975-го – режиссер "Мосфильма". Наибольшую известность принесли лирические комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Где находится нофелет?" (1987), а также "Витя Глушаков – друг апачей" (1983) и "Срочный вызов" (1978). Как продюсер – "Брюнетка за 30 копеек" (1991), "Дура" (1991) и др.