Съемки "Фауды" во Франции отменили по соображениям безопасности

По информации издания Mako, съемки пятого сезона израильского сериала "Фауда", запланированные на эти дни в Марселе (Франция), пришлось срочно переносить "по соображениям безопасности". Источники сообщают, что продюсеры были вынуждены искать новую локацию, поскольку в Марселе оказалось невозможно обеспечить необходимый уровень безопасности для съемочной группы. В итоге съемки перенесли в Будапешт (Венгрия).

Ранее сообщалось, что съемки нового сезона "Фауды" пройдут в Израиле и во Франции. Вероятно, часть шоу, которая должна была сниматься в Израиле, уже готова, и команде осталось доснять "французские" эпизоды. Но напряжение в отношениях Франции и Израиля внесло свои коррективы. По информации Mako, работа в Будапеште начнется уже в ближайшие недели.

Съемки пятого сезона "Фауды" были отложены после 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа атаковали юг Израиля. Однако зимой 2025 года работа над проектом возобновилась. При этом актер и музыкант Идан Амеди тяжело раненый в Газе, отказался продолжать сниматься в сериале, объяснив это тем, что хочет посвятить больше времени музыкальной карьере.

Режиссером новой части сериала стал Омри Гивон, который также снимал четвертый сезон шоу. Сценарий написал Омри Шенхар ("Тегеран", "Сорока"). Премьера проекта запланирована на начало 2026 года в Израиле на yes TV, после чего стартует показ на стриминговой платформе Netflix в мире.