В возрасте 39 лет умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Умер российский музыкант, актер, солист экспериментальной группы Shortparis Николай Комягин. Ему было 39 лет.

О его смерти многие российские СМИ сообщают со ссылкой на публикацию Ксении Собчак. "Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало", – пишет она.

Информацию о смерти Комягина подтвердила менеджер Shortparis Марина Косухина, отмечает "Медуза".

Николай Комягин родился в Новокузнецке, в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Дебютный альбом Shortparis вышел в 2013 году. Комягин был фронтменом и идеологом группы. В 2018 году в составе Shortparis он принял участие в съемках фильма "Лето" Кирилла Серебренникова – музыканты исполнили кавер на песню All the Young Dudes Дэвида Боуи. В 2019 году Комягин снялся в короткометражном фильме "Сложноподчиненное", в 2022 году – в сериале "Карамора", исполнив роль поэта Владимира Маяковского.