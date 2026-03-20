Звезда боевиков Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет

Легендарный голливудский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Накануне, 19 марта, он был госпитализирован на Гавайях, а утром в пятницу, 20-го, его семья опубликовала сообщение о его смерти.

Чак Норрис. Фотогалерея

"Наша семья с тяжелым сердцем сообщает о скоропостижной кончине нашего любимого Чака Норриса. Хотя мы хотели бы оставить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он ушел мирно, окруженный своими близкими. Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи", – говорится в сообщении.

Карлос Рэй (Чак) Норрис получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Занимался бразильским джиу-джитсу. Имел черный пояс и третий дан по бразильскому джиу-джитсу, восьмой дан по тхэквондо, десятый дан по Сито-рю карате-до, десятый дан по Тансудо. Снялся более чем в 30 фильмах.

Чак Норрис стал и героем популярной культуры, в том числе целого жанра анекдотов, обыгрывавших его крутость. "Чак Норрис не отжимается, он отталкивает от себя Землю", – говорится в одном из них.

Чак Норрис. Краткая биография

Он родился в городке Райан (штат Оклахома) в нищей семье сильно пьющего автомеханика, с которым мать, растившая трех детей, развелась. Любовь к спорту ему привил отчим.

Школьником Норрис подрабатывал грузчиком, мечтал стать полицейским. После школы записался в ряды военно-воздушных сил США и в 1959 году был направлен в Южную Корею. Там, на военной базе его стали называть Чаком. Армейская служба, как вспоминал Чак, была неимоверно скучной, поэтому он занялся спортом, сначала записавшись в клуб дзюдо, а затем в группу тансудо (корейское боевое искусство). Через три года, к тому моменту демобилизации, он уже был обладателем черного пояса.

С 1963 года Чак Норрис стал преподавать каратэ, открыв собственные школы. В 1965-м победил в Лос-Анджелесе на чемпионате всех звезд боевых искусств. В 1968-м стал чемпионом мира по каратэ в полутяжёлом весе и сохранял это звание в течение семи лет – к тому моменту его сеть объединяла более 30 школ каратэ. Он имел первый дан по бразильскому джиу-джитсу, восьмой дан по таэквондо, десятый дан по сито-рю каратэ-до, десятый дан по тансудо.

Один из его учеников, актер Стив Маккуин, привел Чака на съемочную площадку – так началась кинокарьера Норриса. Прославился как актер он в 1972 году, снявшись в роли Кольта – противника Брюса Ли в фильме "Путь дракона". В общей сложности Чак Норрис снялся в 40 кинофильмах и сериалах – в основном это были боевики, в их числе "Разборки в Сан-Франциско", "Хорошие парни ходят в чёрном", "Октагон", "Безмолвный гнев", "Одинокий волк Маккуэйд", "Без вести пропавшие", "Кодекс молчания", "Отряд "Дельта"", "Идущий в огне", "Агент", "Крутой Уокер", "Китайский городовой", "Человек президента", "Обитель дьявола" и многие другие.

Чак Норрис стал создателем большого количества телевизионных шоу, помимо этого он издавал журнал, написал семь книг. Сотрудничал с христианскими благотворительными организациями.

Дважды был женат, отец пяти детей (не считая двух старших детей второй жены), дед 13-ти внуков.