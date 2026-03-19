Фильм "Голос Хинд Раджаб" запретили к показу в Индии, чтобы не портить отношения с Израилем

Прокат в Индии фильма Каутер Бен Хании "Голос Хинд Раджаб", номинированного на "Оскар", заблокирован Центральным советом по сертификации фильмов (CBFC). Об этом сообщил местный дистрибьютор картины.

Фильм рассказывает историю пятилетней палестинской девочки, которая оказалась запертой в машине в Газе, и позже была найдена мертвой. По неподтвержденной информации, обстрел вели солдаты ЦАХАЛа. По словам главы мумбайской дистрибьютерской компании Jai Viratra Entertainment Маноджа Нандваны, решение о цензуре связано с тем, что "фильм очень чувствительный".

Нандвана сообщил, что представил картину в CBFC в феврале и планировал выпустить ее 6 марта – накануне церемонии "Оскар". Однако разрешение на прокат так и не было получено. По его словам, один из членов совета заявил, что "если фильм выйдет, это может повредить отношениям между Индией и Израилем".

В конце февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Израиль, где получил теплый прием. Это был первый визит индийского премьера за 25 лет с момента установления полноценных дипломатических отношений между странами. Визит был направлен на укрепление экономических и технологических связей и отражает изменение внешней политики Индии при Моди, который сблизился с Израилем, отойдя от традиционной поддержки палестинцев.

"Я сказал им: отношения Индии и Израиля настолько крепкие, что глупо думать, будто этот фильм может их разрушить", – отметил Нандвана. Он также подчеркнул, что картина уже вышла в США, Великобритании, Италии, Франции и других странах, имеющих отношения с Израилем. "Но они все равно хотят ее цензурировать", – добавил дистрибьютор.

В CBFC не ответили на запрос о комментарии.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре, где он был удостоен "Серебряного льва". В США картину выпустила компания Willa после того, как другие дистрибьюторы отказались от проекта.

Это не первый случай, когда CBFC блокирует прокат по политическим причинам. В прошлом году совет остановил выход фильма "Сантош" индийского режиссера Сандьи Сури, также претендовавшего на "Оскар", несмотря на то, что проект ранее получил одобрение сценария для съемок в Индии и государственную поддержку.