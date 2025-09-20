В возрасте 78 лет умер известный израильской актер и певец Арье Мускона.

Он сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, дважды становился обладателем премии "Офир": за лучшую мужскую роль в фильме Яакова Гольдвассера "По ту сторону моря" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Афула экспресс".

Актер скончался 20 сентября, оставив жену, четырех дочерей и десять внуков.