Культура

Умер известный израильской актер и певец Арье Мускона

время публикации: 20 сентября 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 16:28
Умер известный израильской актер и певец Арье Мускона
AP Photo/Leo Correa

В возрасте 78 лет умер известный израильской актер и певец Арье Мускона.

Он сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, дважды становился обладателем премии "Офир": за лучшую мужскую роль в фильме Яакова Гольдвассера "По ту сторону моря" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Афула экспресс".

Актер скончался 20 сентября, оставив жену, четырех дочерей и десять внуков.

