В Праге пройдет антифашистский фестиваль, одна из его площадок называется "Free Gaza"
время публикации: 19 сентября 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 20:37
В ближайшие выходные в Праге пройдет благотворительный антифашистский музыкальный фестиваль.
Как заметил живущий в Праге израильтянин Евгений Неймер, одна из площадок фестиваля называется "Free Gaza", а название одной из запланированных дискуссий – "Чешско-палестинский активизм в дигитальную эпоху". При этом, как подчеркивает Евгений Неймер, в программе фестиваля нет ни слова об израильских заложниках.
Отметим, что среди участников фестиваля израильская группа "Holocausts" (antifa metal punk IL).