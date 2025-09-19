В Праге пройдет антифашистский фестиваль, одна из его площадок называется "Free Gaza"

В ближайшие выходные в Праге пройдет благотворительный антифашистский музыкальный фестиваль.

Как заметил живущий в Праге израильтянин Евгений Неймер, одна из площадок фестиваля называется "Free Gaza", а название одной из запланированных дискуссий – "Чешско-палестинский активизм в дигитальную эпоху". При этом, как подчеркивает Евгений Неймер, в программе фестиваля нет ни слова об израильских заложниках.

Отметим, что среди участников фестиваля израильская группа "Holocausts" (antifa metal punk IL).