В Хайфе открывается выставка о "русских" караванных поселках 90-х

23 апреля в "Городском музее Хайфы" открывается персональная выставка Фаины Фейгин-Ландау "Передвижное строение", вдохновлённая жизнью репатриантов из бывшего СССР и Эфиопии в караванных поселках начала 1990-х годов и личным опытом.

Проект художницы Фаины Фейгин-Ландау базируется на личном опыте и наблюдениях за жизнью репатриантов из бывшего СССР и Эфиопии. Теми, кто прожил первые годы алии в караванном гетто. Караванами называли переносные/передвижные дома.

Сегодня переносные дома стали новым трендом, они пропагандируют экономное, экологичное жильё для свободных людей. Современные караваны отличаются от караванов алии практически всем, они обладают хорошей теплоизоляцией, построены из современных материалов, оснащены нужными электроприборами и действительно выглядят как передвижные дома.

В девяностых годах караваны были символом бедности, отсталости и второсортности. Их ставили на дешёвой земле, на периферии и окраинах городов.

Они были призваны стать временным решением быстрой абсорбции гигантской алии 1990-х годов, в Израиль приехало более миллиона человек. В основном – из бывшего СССР и Эфиопии (впрочем, эти группы сильно отличались). Люди без языка, денежных накоплений, родственников, возможности быстро интегрироваться на рынке труда были поселены вместе и отделены от основного израильского общества несколькими барьерами.

Жильё, которое задумывалось как временное, для многих стало "постоянным". Около тридцати тысяч караванов по всей стране образовывали гетто, что привело к появлению высококультурного "русского" маргинального слоя и, одновременно, преступности.

Междисциплинарная художница Фейгин-Ландау выросла в караванном поселке Неве-Кармель на юге Хайфы. Сегодня от него ничего не осталось. Чтобы воссоздать свои опыт и переживания, она использует разные техники: на выставке зрители увидят квилты, анимацию, живопись, а также получат доступ к созданному художницей онлайн-архиву, который смогут дополнить.

Фаина Фейгин-Ландау ограничивает свою цветовую гамму несколькими цветами. Удивительным образом, используемые ею цвета и формы отсылают нас к русскому авангарду, времени жёстких перемен, революции, голода и крови. При этом они психологически рифмуются с первым цветовым опытом репатрианта. Сначала кажется, что цветов в меньше, их разделение жёстче, пейзаж будто выжжен солнцем. На этот "другой свет и цвет" часто жаловались приехавшие художники.

В рамках общественного проекта Фейгин-Ландау провела исследование, включающее диалог и сбор свидетельств о различных караванных поселениях в Израиле. Она создала независимый общественный архив, основанный на совместном сборе фотографий и воспоминаний частных лиц.

Сбор материалов для выставки осуществлялся, в том числе, с помощью Facebook-группы "Русские девушки без чувства юмора и их друзья" (רוסיות בלי חוש הומור וחבריהן).

"Музей города Хайфы рад и горд предоставить место важной истории Государства Израиль и Хайфы в частности – истории караванных поселений для новых репатриантов, которые были быстро созданы в начале 1990-х годов и к началу 2000-х исчезли без следа. В своей выставке Фаина Фейгин-Ландау стремится вернуть в общественное сознание детские воспоминания – свои и многих других – которые почти не задокументированы в институциональных архивах страны. Решение создать общественный архив продиктовано необходимостью помнить, вспоминать и вновь дать место важному десятилетию в её жизни, возвращая его в израильский нарратив", – говорит Ифат Ашкенази, куратор Городского музея Хайфы.

Выставка продлится до 31 августа 2026 года.

Выставка "Передвижное строение", "Городской музей Хайфы", ул. Сдерот Бен Гурион 11, Хайфа

Проект реализован в рамках программы "Теплица искусства "Место"" музеев Хайфы при поддержке Фонда Эдмона де Ротшильда.