Биографии Булгакова и Высоцкого пометят маркировкой "18+" из-за закона о пропаганде наркотиков

В России книги о Михаиле Булгакове и Владимире Высоцком будут издаваться с предупреждением о содержании, связанном с наркотиками. Такое решение связано с вступившим в силу в марте законом о запрете "пропаганды наркотиков". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень, подготовленный Российским книжным союзом (РКС).

Согласно новым требованиям, на обложках соответствующих изданий появится специальная маркировка "18+", а также предупреждающая надпись о наличии информации, подпадающей под действие закона.

Помимо биографий Булгакова и Высоцкого, аналогичные меры затронут и другие книги из популярной серии "Жизнь замечательных людей". В их числе – издания о Венедикте Ерофееве, Валерии Брюсове и актрисе Вере Холодной.

Ранее в список РКС уже были включены произведения ряда современных и классических авторов. Среди них – Виктор Пелевин, Сергей Лукьяненко, Стивен Кинг, Чак Паланик и Харуки Мураками. Также ограничения коснулись отдельных переводов книг Эриха Марии Ремарка и Джона Стейнбека.