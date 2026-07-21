Лия Ахеджакова сыграет в Израиле одну из своих самых любимых ролей

Есть роли, которые словно были написаны для конкретного актера. Именно такой стала Эсфирь – героиня пьесы Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин". Писательница не раз признавалась, что, создавая этот образ, представляла себе именно Лию Ахеджакову. И спустя годы эта мечта осуществилась: народная артистка России сыграла Эсфирь на сцене, превратив спектакль в одну из самых ярких театральных работ последних лет.

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В январе 2027 года израильские зрители вновь смогут увидеть эту постановку. Спектакль пройдет в Беэр-Шеве, Ришон ле-Ционе, Ашдоде и Хайфе.

"Мой внук Вениамин" – смешная и одновременно очень трогательная история о семье, любви и вечном противостоянии поколений. Главная героиня, Эсфирь – "последняя местечковая еврейка", которая живет воспоминаниями о прошлом и свято хранит традиции своего детства. Привыкшая принимать решения за всех, она твердо намерена устроить судьбу единственного сына и отправляется в родной Бобруйск, чтобы привезти ему невесту из "правильной" еврейской семьи.

Кажется, идеальный план наконец начинает осуществляться. Но жизнь, как это часто бывает, оказывается куда сложнее любых самых продуманных сценариев.

Под легкой комедийной оболочкой скрывается глубокий разговор о семье, памяти, преемственности поколений и той огромной силе, которой обладает материнская любовь. Любовь, способная не только защищать и согревать, но порой становиться всепоглощающей, пытаясь решить за близких их собственную судьбу.

Хотя пьеса была написана Людмилой Улицкой еще в конце 1980-х годов, сегодня она звучит не менее современно. Вопросы взаимоотношений родителей и детей, семейных традиций, национальной идентичности и права каждого человека самостоятельно выбирать свою жизнь остаются такими же важными и понятными зрителю.

Особую атмосферу спектаклю создает постановка Марфы Горвиц. Домашние, уютные декорации, тонкий юмор, музыка, психологически точные детали и удивительно живые персонажи рождают ощущение, будто зритель оказался в гостях у хорошо знакомой семьи, где смешное и грустное существуют рядом, а за внешней суетой скрываются настоящие чувства.

Конечно, главным событием спектакля остается встреча с Лией Ахеджаковой. В роли Эсфири она соединяет, казалось бы, несовместимое: властность и беззащитность, упрямство и нежность, комизм и глубокий драматизм. Ее героиня умеет быть смешной и трогательной одновременно, вызывая у зрителей то улыбку, то искреннее сопереживание.

"Мой внук Вениамин" – спектакль, проверенный зрителем и временем. Его премьера состоялась в июле 2015 года. С тех пор спектакль дважды побывал на гастролях в США и Канаде, был тепло встречен зрителями в Израиле, странах Балтии и Белоруссии.

В сентябре 2017 года "Мой внук Вениамин" получил 4 приза на фестивале "Амурская осень" (за режиссуру, лучшую главную женскую роль и роль второго плана и спецприз жюри).

Критики тоже оценили спектакль очень высоко. "Афиша Daily" назвала его "томной, но веселой историей про непростые взаимоотношения матери и сына". Издание "Ваш досуг" отметило, что спектакль стал редким примером антрепризной постановки, которая действительно оказалась художественной удачей. А "Новые известия" писали, что режиссер Марфа Горвиц сумела пройти тонкую грань между юмором и драмой, избежав и пафоса, и сентиментальности.

"Мой внук Вениамин" – это спектакль, который заставляет смеяться, сопереживать и узнавать в героях себя и своих близких. А блестящая игра Лии Ахеджаковой превращает эту историю в настоящий театральный праздник.

Гастроли спектакля "Мой внук Вениамин" в Израиле:

24 января 2027 – Беэр-Шева

25 января – Ришон ле-Цион

28 января – Ашдод

30 января – Хайфа

Приобрести билеты на спектакль "Мой внук Вениамин

Организатор гастролей: Алон Юрик , фирма AY Productions

Публикуется в рамках информационного партнерства