LEGO выпустит набор по мотивам "Поцелуя" Густава Климта

Компания LEGO Group объявила о сотрудничестве с венским музеем Бельведер, в рамках которого выпустит коллекционный набор по мотивам знаменитой картины Густава Климта "Поцелуй". Конструктор станет крупнейшим в истории компании набором, вдохновленным произведением живописи.

В отличие от оригинального полотна, LEGO-версия выполнена в объемном формате. При сборке отдельные элементы накладываются друг на друга, создавая эффект глубины и рельефности.

Над проектом совместно работали куратор коллекции искусства XIX-XX веков музея Бельведер Стефани Ауэр и ведущий дизайнер LEGO Милан Мадж. По их словам, особое внимание уделялось тому, чтобы максимально точно передать характерные черты стиля Климта – символизм, декоративные орнаменты, золотистую палитру и особенности композиции.

Ранее LEGO уже выпускала наборы по мотивам знаменитых произведений искусства, включая "Кувшинки" Клода Моне (совместно с Метрополитен-музеем), "Подсолнухи" Винсента ван Гога (совместно с музеем Ван Гога), а также интерпретации "Моны Лизы" Леонардо да Винчи, LOVE Роберта Индианы и "Большой волны в Канагаве" Кацусики Хокусая. Однако "Поцелуй" Климта стал самым масштабным и наиболее близким к оригиналу художественным проектом компании.

Набор будет состоять из 4 000 деталей. Продажи стартуют 1 августа, рекомендованная стоимость составит 299,99 доллара.