Американский актер Николас Брендон умер в возрасте 54 лет
время публикации: 21 марта 2026 г., 06:57 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 07:07
20 марта умер американский актер Николас Брендон. Ему было 54 года. Близкие Брендона заявили, что он скончался во сне от "естественных причин".
Николас Брендон наиболее известен по роли Ксандера Харриса в телесериале "Баффи – истребительница вампиров".
Николас Брендон Шульц родился в Лос-Анджелесе, Калифорния. В молодости стремился стать профессиональным игроком в бейсбол, но вынужден был отказаться от мечты из-за травмы руки. В 20 лет впервые попробовал в Голливуд. Сменил множество мест работы: был помощником водопроводчика, официантом и ассистентом режиссера. С четвертого раза был утверждён на роль в телесериале "Баффи". Всего сняла более чем в 20 кино- и телепроектах.