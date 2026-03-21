x
21 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Американский актер Николас Брендон умер в возрасте 54 лет

США
Актеры
время публикации: 21 марта 2026 г., 06:57 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 07:07
Николас Брендон
Википедия. Фото: Niccolò Caranti

20 марта умер американский актер Николас Брендон. Ему было 54 года. Близкие Брендона заявили, что он скончался во сне от "естественных причин".

Николас Брендон наиболее известен по роли Ксандера Харриса в телесериале "Баффи – истребительница вампиров".

Николас Брендон Шульц родился в Лос-Анджелесе, Калифорния. В молодости стремился стать профессиональным игроком в бейсбол, но вынужден был отказаться от мечты из-за травмы руки. В 20 лет впервые попробовал в Голливуд. Сменил множество мест работы: был помощником водопроводчика, официантом и ассистентом режиссера. С четвертого раза был утверждён на роль в телесериале "Баффи". Всего сняла более чем в 20 кино- и телепроектах.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook