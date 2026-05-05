Доломитовую штукатурку впервые сделали в поселении Моца в Леванте на 8000 лет раньше, чем в Риме

Ученые из Управления по делам древностей Израиля с коллегами показали, что мастера поселения Моца изготавливали доломитовую штукатурку за 8000 тысяч лет до того, как эту технику освоили римляне.

Раскопки 2015-2021 годов к западу от Иерусалима показали крупное поселение Моца эпохи докерамического неолита (7100-6700 лет до н. э.). Исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science, описывает напольные покрытия из материала, сложная технология производства которого всегда считалась изобретением римлян.

Известковая штукатурка на основе карбоната кальция применялась в строительстве уже 10-12 тысяч лет назад. Она стала важным строительным материалом у египтян, греков и римлян. Совсем другое дело – доломитовая известковая штукатурка: ее производство технически значительно сложнее. Процесс требует нагрева доломита до 900 градусов Цельсия при строго определенных условиях. Но в результате получается более прочный и водостойкий материал.

Авторы работы пишут, что в Моце было найдено более ста оштукатуренных полов, относящихся к разным периодам неолита. Полы позднего периода были более тонкими и пористыми, чем ранние, и нередко их покрывали красным пигментом. Ученые обнаружили два типа доломитовых покрытий: в одном доломит использовался как наполнитель, в другом – материал прошел полный цикл обжига и гашения с образованием доломитовых кристаллов.

О высоком техническом уровне строителей Моцы свидетельствуют и найденные остатки двух печей диаметром от 1,5 до 2,6 метра: одна предназначалась для обжига доломита, другая – для кальцита, поскольку технологии требовали раздельного производства, и древние строили это хорошо понимали.

Археологи пишут: "Жители Моцы не только использовали доломит как наполнитель, но и разработали технологию его применения в качестве вяжущего вещества – основы штукатурного раствора, хотя это и было технически трудно". Технология, по всей видимости, была утрачена и вновь открыта уже римлянами. Но даже сегодня воспроизвести ее крайне непросто, отмечают ученые.