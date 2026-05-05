Валюты в Израиле на 5 мая 2026 года: новый рекорд снижения курсов доллара и евро
время публикации: 05 мая 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 15:25
Банк Израиля сообщает, что во вторник, 5 мая, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.
Курс доллара снизился на 0,608% и составил 2,944 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,704% и составил 3,442 шекеля за €1.